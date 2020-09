Nvidia, Applied Materials und Co, – Era of Robotics

Die bisherigen Börsengewinner des letzten Crashs auf dem Kapitalmarkt sind vor allem Technologiekonzerne und Unternehmen mit Produkten, welche auch in den eigenen vier Wänden konsumiert werden können. Auch wenn Robotics schon vor Corona einer der großen Zukunftstrend war, sprechen einige Argumente für eine Fortführung. Vontobel bietet ein Indexzertifikat unter der WKN VA8XBE.

Spätestens seit dem Auftreten der Coronakrise stehen ‚Robotics‘ bei so gut wie jedem Unternehmen auf den vorderen Plätzen, wenn es um das Thema Investitionen geht. Aufgrund der Social Distancing Bestimmungen, Umsatzeinbrüche und der generellen demographischen Alterung ist dies auch nicht verwunderlich. Während die ersten beiden angesprochenen Themen mit der Corona-Pandemie Einzug gehalten haben, handelt es sich bei letzterem um eine seit Jahren zunehmend präsente Thematik. So geht die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) davon aus, dass die Zahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den meisten ihrer Mitgliedstaaten abnehmen. Industrieländer wie Deutschland oder Japan sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Beispielsweise geht die ILO in Japan von einem Rückgang der Arbeitskräfte von 20% bis 2040 aus