Aktien: Gefährlicher Überschwang?

Da ist zum einen die viel zitierte Alternativlosigkeit. Mit ihrerdie durch die Corona-Krise noch weiter gelockert wurde, haben die Zentralbanken die Märkte zum einen beruhigt. Zum anderen mit dem Nebeneffekt, dass verzinsliche Anlagen wie Bankeinlagen oder Staatsanleihen entweder keine oder so gut wie keine Erträge mehr abwerfen. Das Gegenteil ist der Fall: In fast allen wichtigen Industrieländern sind die Realrenditen inzwischen ins Minus gedreht bzw. sind noch tiefer in den roten Bereich gerutscht. Dazu ein Beispiel: Nach Angaben der Deutschen Bundesbank liegt die erwarteteaktuell bei minus 2,1 Prozent (erwartete Realrendite = Nominalrendite – Inflationserwartungen). Das heißt, wer heute 50.000 Euro zu diesem Satz anlegt, erhält preisbereinigt in zehn Jahren nur noch rund 40.000 Euro zurück. Ein Minus von 20 Prozent. Das relativiert das Risiko von Aktien. Immer mehr Anleger kehren daher in den Aktienmarkt zurück. Flossen in Europa im ersten Quartal nach Angaben der Fondsratingagentur Morningstar aus Aktienfonds per Saldo noch 41 Milliarden Euro ab, erhöhten sich die Bestände im zweiten Quartal netto um 51 Milliarden Euro.