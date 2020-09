DE30 testet Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten

++ Deutsche Einzelhandelsumsätze enttäuschen im Juli ++ DE30 testet das Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten ++ Elon Musk trifft heute den deutschen Wirtschaftsminister ++

Die Aktien in Europa schießen am Mittwoch in die Höhe. Der DE30 konnte das Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten testen, konnte dieses aber bisher nicht überwinden. Die Stimmung verbesserte sich gestern nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten ISM-Daten, und die Aufwärtsbewegung wird heute fortgesetzt. Die Aktien aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sind die europäischen Top-Mover, wobei die wichtigsten Indizes dieser Länder über 2% zulegen konnten.

Die deutschen Einzelhandelsumsätze für Juli wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht, und es stellte sich heraus, dass es ein enttäuschender Bericht war. Die Einzelhandelsumsätze fielen um 0,9% im Monatsvergleich trotz eines erwarteten Anstiegs um 0,5% im Monatsvergleich. Die Daten für Juni wurden von -1,6% auf -1,9% nach unten angepasst. Dennoch wurde im Vergleich zum Juli 2019 ein Anstieg von 4,2% verzeichnet.

Der DE30 durchbrach heute Morgen die obere Grenze des Abwärtstrendkanals und es wurde eine starke Aufwärtsbewegung eingeleitet. Der deutsche Leitindex erreichte das Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten, an dem die Aufwärtsdynamik nachließ. Die Bullen scheinen mit diesem Widerstand zu kämpfen, und ein Rückzug könnte in Aussicht gestellt werden. In einem solchen Szenario wäre bei 13.200 Punkten die erste Unterstützung zu finden. Die Veröffentlichung der ADP-Daten um 14:15 Uhr wird wahrscheinlich für eine erhöhte Volatilität bei Aktien und dem US-Dollar sorgen. Quelle: xStation 5

Linde (LIN.DE) kündigte an, dass es die Wasserstoff- und Stickstoffkapazität seines Joint Ventures Line LenHwa erhöhen werde. Auslöser für diese Entscheidung war die gestiegene Nachfrage von Yangtze Memory Technologies, dem größten Chipdesigner und -hersteller in China. Die Wasserstoffkapazität wird verdoppelt, während die Stickstoffkapazität um über 35% steigen soll.

Der deutsche Gesetzgeber hat eine parlamentarische Untersuchung von Wirecard (WDI.DE) eingeleitet. Die Untersuchung wird nicht nur Personen befragen, die bei Wirecard gearbeitet haben, sondern auch Politiker. Mitglieder des Bundestages wurden ermächtigt, Anhörungen prominenter Politiker durchzuführen. Finanzminister Olaf Scholz, der auch für die Aufsicht über die Finanzaufsicht des Landes zuständig ist, soll zu den Zielpersonen der Untersuchung gehören.

Elon Musk, der Geschäftsführer von Tesla (TSLA.DE), wird heute mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die im Bau befindliche Tesla-Autofabrik bei Berlin stehen. Musk und Altmaier könnten auch andere Projekte besprechen, nachdem Musk im Juli sagte, dass Tesla in Deutschland „RNA-Mikrofabriken" für CureVac, den Entwickler von Coronavirus-Impfstoffen, baut.

DE30-Mitglieder um 11:23 Uhr. Quelle: Bloomberg



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.