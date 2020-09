Sachwert-Ticker: DEGAG beendet Platzierungsphase mit Disagio-Aktion am 24. September

DEGAG: Anleger können noch bis zum 24. September dabei sein – mit fünf Prozent Disagio!

Positive Neuigkeiten gibt es im aktuellen Ticker von der DEGAG, Aves One, TSO und Primus Valor. Nutzen Sie den Schwung und fordern Sie gerne Ihre jeweiligen Beitrittsunterlagen bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Im September-Update fasst die DEGAG die bisher erfolgte Portfolio-Entwicklung zusammen: „Bereits ein Drittel aller DEGAG-Bestände sind schon in der Endphase der Aufwertung und erzielen tolle Vermietungsergebnisse die teilweise erheblich über den bisherigen Bestandsmieten liegen.“ Die erste Finanzierung werde umgesetzt und bewirke einen 75 Prozent höheren Cashflow als zur Ablöse der vorherigen Bankfinanzierung erforderlich sei. „Die ersten beiden Wohnanlagen werden nun schon refinanziert und profitieren von der tollen Aufwertung. Durch die neue günstigere Finanzierung werden mehr Gelder frei als für die Rückzahlung der vorherigen Finanzierung benötigt werden.“ Das freigesetzte Kapital könne nun für das weitere Objektwachstum eingesetzt werden, so die Gesellschaft. Gekauft wurde eine Wohnanlage in Dortmund. Für interessierte Anleger wird das Zeitfenster jetzt allerdings enger: Die beliebte Vermögensanlage DEGAG WohnInvest 8 läuft nach Angaben der Gesellschaft zum 24. September 2020 aus. „Bis dahin werden wir den Corona-Agio-Bonus noch aufrecht erhalten“, heißt es vom Emittent. Das heißt: Bis zum 24. September 2020 zeichnen Sie über FondsDISCOUNT.de mit 5 Prozent Disagio!