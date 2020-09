Gröschls Mittwochskommentar: 36/2020

Es ist schon wieder Mittwoch und es ist wieder dieses Office… (wir erinnern uns an die Fantastischen Vier :-)). Die Regelmäßigkeit bringt nebst der Möglichkeit in relativ kurzen Abständen seinen Senf zu Gott und der Welt zu geben, natürlich auch eine gewisse Form der kurzfristigen Überprüfbarkeit, drum sind ähnlich fristige Prognosen immer mit einer gewissen Gefahr des völligen Danebenliegens behaftet. So hat sich der Markt in den letzten sieben Tagen einmal mehr nicht an meine Prognose gehalten und ist nicht, wie angekündigt, gefallen, er (oder sie ;-)) hat sogar den stärksten (in den USA) August seit 1986(?) hingelegt… Wenn schon daneben liegen, dann also wenigstens richtig! Wobei aufgeschoben ist natürlich nicht aufgehoben, irgendwann kommt er/sie schon noch in meine Gasse… :-)

Was uns quasi nahtlos zum nächsten Dilemma des Kolumnisten führt: Es passiert eigentlich nichts bzw. das Seuchen Thema und inzwischen auch die US amerikanische Wahl überlagern eigentlich alles. Nun sind das beide aber keine wirklichen News mehr, denn den Kollegen Trump kennen wir inzwischen und die Wahrscheinlichkeit, dass der noch blöder in seinen Aussagen wird als bisher ist relativ gering und auch mit der Seuche sind wir mittlerweile gut vertraut. Das wiederum ist natürlich die höchste Freude jeder Administration, weil sie sich mit anderen Themen im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht beschäftigen muss und jedes Aufflammen selbiger mit neuen Statements zur pandemischen Prävention schnell und effizient überlagern kann.