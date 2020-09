CureVac zieht am Mittwoch ordentlich an. Der Grund ist trivial – Elon Musk beehrt Deutschland mit seiner Präsenz und die Märkte kaufen den kleinen Tübinger Impfstoffhersteller. Wir haben diese Verknüpfung am Dienstag schon gezogen und unseren Abonnenten einen Turbo auf CureVac vorgestellt.

Liebe Abonnenten,

Teslas findet man in Deutschland tendenziell dort, wo die Menschen eher wohlhabend und avantgardistisch sind. Eine besondere Konzentration an Teslas gibt sich derzeit in Tübingen die Ehre. Elon Musk besucht CureVac und wie die Lokalpresse berichtet, finden sich dort seit dem Mittag einige Tesla-Fans ein und warten, um Elon Musk zu begrüßen. Ein Impfstoffhersteller als Pilgerort für E-Auto-Fans: Es sind nicht nur an der Börse verrückte Zeiten.

Eine eher triviale Schlussfolgerung, dass der Musk-Besuch in Tübingen für die Impfstoff-Aktie neuen Aufwind sorgen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir haben daher einmal geschaut, was es bei CureVac an Turbos gibt. Morgan Stanley bietet die WKN MA1359 mit Hebel 2. Die Aktie hat bekanntlich nach dem Börsengang und dem großen Hype schön korrigiert. Von diesem Niveau kann man spekulativ einen Trade wagen, wenngleich die Bewertung natürlich sehr ambitioniert ist.

Bei Tesla ging die Rally am Montag weiter. Wir haben die Volatilität für euch inklusive Kurve. Optionsscheine sind damit weiterhin unattraktiv. Dazu gibt es moderate Turbos als Handwerkszeug. Das Geschäftsmodell bei Tesla stimmt mittelfristig natürlich. Die aktuelle Entwicklung lässt sich nach „alten“ Börsenmaßstäben allerdings nur schwer fassen. Am heutigen Dienstag beschäftigt eine Kapitalerhöhung den Markt, weshalb Tesla die vorbörslichen Gewinne abgab. Die 5 Milliarden Dollar sind natürlich zum Gesamtwert keine große Summe.