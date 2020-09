FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag seine Verluste ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung fiel auf ein Tagestief von 1,1852 US-Dollar. In der Nacht hatte sie zeitweise noch bei 1,1929 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1987 Dollar festgelegt.

Am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Am Nachmittag sorgten solide Konjunkturdaten aus den USA für einen steigenden Dollar. Im Gegenzug wurde der Euro belastet.