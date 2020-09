Dachwikifolio klettert auf Vor-Corona-Hoch

„In den letzten Tagen schlägt sich unser wikifolio wirklich ausgesprochen gut. Der starke Aufwärtstrend wird inzwischen aber nicht nur von Tesla getragen. Besonders stark performt momentan Zoom Video Communications. Seit Montag konnte die Aktie um rund 50% steigen. Zu verdanken haben wir diesen starken Anstieg einem mehr als überzeugendem Quartalsbericht, der am Montagabend veröffentlicht wurde. Besonders positiv an diesem Kursanstieg: Nachdem die Aktie bereits am Montagabend stark steigen konnte, beschleunigte sich der Aufwärtstrend auch am Dienstag immer weiter. Anleger scheinen also gerade mit einem enormen Druck in die Aktie von Zoom investieren zu wollen“. Neben Zoom läuft es bei unserem Neuzugang Docusign gerade besonders gut. Die Aktie von Docusign hatten wir erst vor 2 Tagen (also am Montag) gekauft und liegen nun bereits 30% im Plus. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen ist für Donnerstag nach Börsenschluss in den USA angesetzt. Bereits jetzt nimmt die Aktie einiges vorweg und verzeichnet einen starken Anstieg, der morgen aber auch bestätigt werden muss. Insgesamt präsentiert sich unser wikifolio mit einem neuen Allzeithoch bei rund 250€ gerade also enorm stark. Nach den großen Gewinnen bei Tesla, Zoom und Docusign kann es in den nächsten Tagen aber auch mal zu Korrekturen kommen. So schön das Bild gerade auch ist dürfen wir nicht übermütig werden“.

Ebenfalls überdurchschnittlich stark präsentieren sich im Wochenvergleich die wikifolios High-Tech Stock-Picking (plus 5,7%) von Stefan Waldhauser, All in One (plus 5,3%) von Jürgen Kraus und Trendfolge Long/Short Smallcap (plus 4,7%) von Stephan Beier. Ein (kleines) Minus von 0,9% verbucht lediglich das wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader von Christian Nüchter.

