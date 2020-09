Wechselspiele in unseren wikifolios

Die vergangenen Tage liefen für unsere wikifolios nicht ganz optimal. Zwar konnten die Kurse zumindest beim wikifolio PLATOW Trend & Sentiment leicht zulegen. Bei den erfolgten Positionierung-Wechseln in den Depots war das Timing letztendlich aber nicht gut.

Wie in der Vorwoche bereits angedeutet, kam es am vergangenen Donnerstag durch den Rutsch des Euwax Sentiments unter die Marke von 4,0 Punkten zu einem Kaufsignal beim Stimmungs-Indikator und damit einem Wechsel auf „Hebel Long“. Der erfolgte bei einem DAX-Stand von ca. 13200 Punkten. Am Dienstagmorgen mussten wir bei einem Indexstand von ca. 13040 Punkten dann wieder auf „einfach Long“ zurückkehren.