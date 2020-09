Coronavirus: Markt-Update

- Indien meldete in der vergangenen Woche von allen Ländern die meisten neuen COVID-19-Fälle, wobei seine fast eine halbe Million neuer Infektionen die globale Gesamtzahl um 1% nach oben trieb, während die weltweiten neuen Todesfälle in den vergangenen sieben Tagen laut der Weltgesundheitsorganisation im Vergleich zur Vorwoche um 3% zurückgingen. Inzwischen ist Amerika immer noch für mehr als die Hälfte der weltweit gemeldeten Infektionen und Todesfälle verantwortlich, auch wenn sich die Situation in einigen Bereichen leicht verbessert hat, so die WHO in ihrer letzten Aktualisierung. Spanien, Russland, Frankreich und die Ukraine meldeten in der vergangenen Woche die höchste Zahl von COVID-19-Neuinfektionen in Europa. Die Zahl der neuen Fälle in Italien stieg um 85%, während der Anstieg der Zahl der neuen Fälle in Spanien das Niveau erreichte, das zuletzt im Frühjahr beobachtet wurde, teilte die UN-Agentur mit.

Gestern wurden 259.953 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 260 068. Quelle: Worldometers

- Gestern meldete Frankreich fast 5.000 Neuinfektionen, gegenüber etwa 3.000 am Montag, aber unter dem Höchststand von über 7.000 in der vergangenen Woche.

- Russland war das vierte Land, das über 1 Million bestätigte Coronavirus-Fälle meldete.

- Das mexikanische Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 6.476 neue bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen und 827 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infektionen überstieg 606.000 Fälle und 65.000 Todesfälle.

- Das kolumbianische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 am Dienstag 20.000 überstieg, während die Zahl der Fälle 624.000 überstieg.

- Brasilien meldete am Dienstag 42.659 neue Fälle von COVID-19 und 1.215 Todesfälle. Mittlerweile nähert sich die Gesamtzahl der Fälle der 4-Millionen-Grenze, und die offizielle Zahl der Todesfälle ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 122.596 gestiegen.

- Im Vereinigten Königreich wurden täglich 1.295 bestätigte Fälle von COVID-19 registriert, so die am Dienstag veröffentlichten Daten der Regierung, gegenüber 1.406 am Vortag. Gestern kündigte Schottlands Premierministerin Nicola Sturgeon ein Verbot von Haushaltsversammlungen in Innenräumen in Glasgow und zwei nahe gelegenen Gebieten an, nachdem ein Anstieg der Coronavirus-Fälle zu verzeichnen war.

Trotz einiger Verbesserungen in den letzten Tagen ist Amerika nach wie vor der Hotspot der Pandemie. Die Ausbreitung von COVID-19 beschleunigt sich auch in Europa und Asien. Quelle: Financial Times



