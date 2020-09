Am 28. Oktober stehen bei BASF die Zahlen zum dritten Quartal an. Das bereinigte EBIT soll sich dann gegenüber dem zweiten Quartal nicht wirklich verbessern, so der Konzern. Die Experten der DZ Bank rechnen mit 258 Millionen Euro, das wäre ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal wirkt sich die Ferienzeit aus, daher ist es saisonal traditionell schwächer. Für das vierte Quartal prognostizieren die ...