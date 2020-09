Ein rückläufiger Net Asset Value je Aktie prägt die Bilanz der MPH Health Care AG für das erste Halbjahr 2020. Je Aktie weist die Berliner Beteiligungs-Gesellschaft einen Net Asset Value von 5,58 Euro aus nach zuvor 5,86 Euro. Größter Einzelposten im MPH-Portfolio ist die Beteiligung an M1 Kliniken, gefolgt von CR Capital Real Estate und Haemato. Mit 227 Millionen Euro machen diese drei Beteiligungen den Löwenanteil des ...