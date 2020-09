STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX heute mit ordentlichem „Wums“

Nachdem die amerikanischen Indizes gestern deutlich mit positiven Vorzeichen aus dem Handel gegangen sind, nimmt der DAX heute ordentlich „Wums“ auf und greift sogar die Marke von 13.300 Punkten an. Bei Apple geht die Party weiter - neues All-Time-High

Nach dem gestrigen All-Time-High von Tesla erreicht heute Apple mit 115,75 Euro ein neues All-Time-High. An der Börse Stuttgart ist ein sehr reger Handel in der Aktie festzustellen. Bis zur Mittagszeit wurden bereits Papiere im Gegenwert von zwei Millionen Euro umgesetzt. Tesla reichte gestern bei der amerikanischen Börsenaufsicht Dokumente ein, um eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in kleineren Schritten zu platzieren. Im gestrigen Handel gab die Aktie deutlich ab und fiel sogar unter die 400 Euro Marke. Heute geht es für die Aktie um 1,77% bergauf. Die CureVac-Aktie wird auch heute sehr häufig bei uns gehandelt. Der SAP-Gründer Dietmar Hopp ist mit seiner Beteiligungsgesellschaft Hauptaktionär mit 49,5%. Das nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forschende Unternehmen wird heute mit einem Aufschlag von 7,16% bei 50,13 Euro gehandelt.

Börse Stuttgart TV

Pünktlich zum 90. Geburtstag ist die Investoren-Legende Warren Buffett wieder auf Shopping-Tour gegangen und in Japan fündig geworden. Welche Aktien ins Depot von Berkshire Hethaway gewandert sind, warum er jetzt doch auf Gold setzt und welche Rolle Tesla und Apple derzeit bei den Derivate-Anlegern spielen, verrät Derivate-Experte Volker Meinel von der BNP Paribas im aktuellen Marktgespräch. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1-bBRruyjWA&utm_term=2400923208