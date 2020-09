In die zuletzt stark unter Druck stehende Powercell Aktie kommt wieder Leben. Am Mittwoch legt der Aktienkurs des schwedischen Brennstoffzellen-Konzerns deutlich zu, aktuell liegt das Papier an der Frankfurter Börse mit 8,28 Prozent im Plus bei 23,28 Euro. Das Tageshoch wurde bisher bei 23,76 Euro notiert. Charttechnisch kommt die Bewegung nicht komplett aus heiterem Himmel, nachdem Powercells Aktienkurs zuletzt von 36,50 Euro auf ...