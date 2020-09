FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Anlegerinteresse an der ersten "grünen" Anleihe des Bundes scheint riesig zu sein. Bei der Platzierung des Wertpapiers habe der Bund am Mittwoch Gebote über 33 Milliarden Euro erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf eine informierte Person. Der Verkauf erfolgt nicht öffentlich, sondern durch beteiligte Banken an interessierte größere Investoren.

Die Nachrichtenagentur Market News International (MNI) berichtete ebenfalls über Gebote von 33 Milliarden Euro bei einem anvisierten Platzierungsziel von 6,5 Milliarden Euro. Die Nachfrage übertrifft das Angebot also um den Faktor fünf. Das ist eine äußerst hohe Überzeichnungsquote.