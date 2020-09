In der letzten technischen Besprechung zum Währungspaar Euro zum Ungarischen Forint wurde auf eine Bodenbildungsphase im Bereich von 342,50 HUF hingewiesen. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss des Bodens war ein Anstieg über den mittelfristigen Abwärtstrend verlaufend um 355 HUF, der just zur Wochenmitte vollzogen worden ist und sogar über die Hochs Aus Ende Juni von 357,50 HUF aufwärts geführt hat. Der Euro zieht weiter davon, das Kaufsignal ist nun aktiv.

Ausbruch endlich gekommen

Ein Anstieg über das Triggerniveau von 357,50 HUF scheint sich nun klar abzuzeichnen, womit Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich der Aprilzwischenhochs bei 363,4124 HUF freigesetzt werden dürfte. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die aktuellen Jahreshochs von 369,58 HUF anzuschließen. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC40M1 zum Einsatz kommen. Rücksetzer können in der aktuellen Ausbruchsphase immer wieder vorkommen, aber erst unterhalb eines Niveaus von 352,85 HUF läuft das Paar Gefahr zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 350,32 HUF zurückgeworfen zu werden. Darunter müsste schließlich noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei 345,93 HUF als Unterstützung zum Tragen kommen.