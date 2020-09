Union Investment Chefökonom: Corona drückt Inflationsrate auf null

Hätten alle Unternehmen die Senkung vollumfänglich an die Verbraucher weitergegeben, wäre der dämpfende Effekt sogar noch größer gewesen und die Inflationsrate in den negativen Bereich gerutscht. Aktuelle Schwankungen der Teuerung sollten allerdings in ihrer Tragweite nicht überbewertet werden.

Am Gesamtbild einer dauerhaft niedrigen Inflation in Deutschland und in der Eurozone wird sich erstmal nichts ändern. Die preisdämpfenden Effekte einer nur allmählich zurückgehenden Arbeitslosigkeit und der allgemeinen Unsicherheit, die Konsum und Investitionstätigkeit dämpft, überwiegen. Für das Gesamtjahr rechnen wir in Deutschland mit einer Inflationsrate von 0,7 Prozent und in der Eurozone mit 0,5 Prozent, was weit unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank von knapp unter zwei Prozent ist. Das bedeutet: Die Zinsen bleiben dort, wo sie sind: auf der Nulllinie oder darunter. Und: Die Kurse von Risikoanlagen wie Peripherie-Anleihen und Aktien sind weiterhin gut unterstützt.

Dr. Jörg Zeuner, Chefökonom bei Union Investment