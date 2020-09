Nach dem Kurssprung der Netflix Aktie vom 26. August herrschte kurz charttechnisch konsolidierende Ruhe bei dem US-Titel, bevor am Montag der Trend wieder nach oben drehte. Seitdem hat der Aktienkurs des Streaming-Anbieters das Hoch vom 26. August bei 549,04 Dollar überwinden können und kletterte bis auf gestern in der Spitze erreichte 557,39 Dollar. Aktuelle Indikationen in der US-Vorbörse liegen mit 556,50 Dollar für die Netflix ...