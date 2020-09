Heute herrscht Hochstimmung bei CompuGroup Medical-Aktionären. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles CompuGroup Medical-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.