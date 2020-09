FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch stark unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag auf ein Tagestief von 1,1822 US-Dollar. Das ist rund ein Cent weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1861 (Dienstag: 1,1987) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8431 (0,8342) Euro.

Am Dienstag war der Euro noch erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Die Gewinne wurden aber nicht gehalten. Zunächst hatten solide Konjunkturdaten aus den USA für einen steigenden Dollar gesorgt und den Euro im Gegenzug belastet. Dann hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Dienstagabend gesagt, dass der Wechselkurs "wichtig" sei, auch wenn die EZB keinen bestimmten Kurs anstrebe.