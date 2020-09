Markus Schuller: "Asset Management Industrie stellt sich durch ihre Trägheit selbst vor große Aufgaben"

Markus Schuller: Wir begleiten professionelle Anleger in Europa in deren innovativer Spezialisierung, also wie sie durch strikt evidenz-basiertes Entscheiden wettbewerbsfähiger werden können. Mit uns arbeiten ambitionierte Investment Manager, die sich verbessern wollen und jene unter Leidensdruck, die sich verbessern müssen. Dieses Frühjahr machte in Anlageprozessen schmerzlich sichtbar, welche Qualitätsroutinen verbessert werden müssen. Entsprechend arbeiten wir derzeit stärker mit Kunden mit einer Notwendigkeit im Entwickeln von neuen individuellen Fertigkeiten, im Neukalibrieren von Anlageteams und Komitees oder dem Verbessern der Entscheidungsarchitektur durch neue Technologien.