ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Weitere Rekorde an den US-Börsen und die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung zogen den SMI nach oben. Die Aktienanleger hätten Appetit auf eine Aufholjagd zur gut gelaufenen Wall Street verspürt. Nach wie vor sorge auch der historische Strategiewechsel der US-Notenbank Fed für wenige Alternativen gegenüber Anteilscheinen, das sei am heutigen Mittwoch am Markt zu spüren gewesen, hieß es von Börsianern. "Nun haben die Optimisten das Zepter übernommen", sagte ein Händler.

"Die positive Stimmung, die Anleger aus den bewährten Frühindikatoren ziehen, übertragen sie direkt auf ihre Investmententscheidungen", so der Händler weiter. Ob die Aufwärtsbewegung anhalte, sei aber ungewiss. Viele Kunden seien angesichts des aktuellen Kursniveaus und der vielen schwelenden Krisenherde verunsichert über die weitere Entwicklung. Anleger sollten sich daher auf eine erhöhte Volatilität am Markt einstellen. Am Abend legt die US-Notenbank Fed noch ihren Konjunkturbericht vor, das sogenannte "Beige Book". Es könnte Anlegern weitere Rückschlüsse ermöglichen.