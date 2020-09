An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte hingegen starke Kursgewinne. Auch an der Wall Street ging der jüngste Aufwärtsschub weiter.

Die Bankenwerten standen europaweit unter Verkaufsdruck und die österreichischen Branchenschwergewichte schlossen sich dieser Entwicklung an. Dies drückte merklich auf den ATX. Die Aktionäre von Erste Group mussten einen Kursverlust in Höhe von 2,1 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International kamen nach Verlaufsgewinnen um 1,1 Prozent zurück.

Mangels Unternehmensnachrichten rückten neue Analystenmeinungen ins Blickfeld der Akteure. Von Expertenseite meldete sich die Erste Group zum Flughafen Wien und nahm ihre Anlageempfehlung für die Titel von "Accumulate" auf "Hold" zurück. Das Kursziel wurde zudem von 34,20 Euro auf 27,30 Euro gesenkt. Die Aktie gewann dennoch 1,2 Prozent auf 26,00 Euro.

Strabag schlossen mit plus 0,4 Prozent bei 26,10 Euro. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Baukonzerns nach der Zahlenvorlage vom Montag bestätigt. Auch das Kursziel von 38,00 Euro wurde bekräftigt.

Warimpex verloren 1,6 Prozent auf 1,21 Euro. Hier hat RCB das Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens Warimpex deutlich von 1,75 auf 1,45 Euro gesenkt. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde beibehalten.

Auffällige Kursveränderungen zeigten zudem Lenzing (plus 3,9 Prozent), Frequentis (plus 3,0 Prozent) und Verbund (plus 2,8 Prozent) auf der Gewinnerseite. Am anderen Ende der Kursliste standen Palfinger (minus 3,1 Prozent), Polytec (minus 2,7 Prozent) und AT&S (minus 2,2 Prozent)./ste/dkm/APA/he