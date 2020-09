---------------------------------------------------------------------------

Northern Data AG: Dr. Mathias Dähn zum neuen Chief Financial Officer berufen

Frankfurt am Main - 02. September 2020 - Der Aufsichtsrat der Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Dr. Mathias Dähn mit Wirkung ab dem 07. September 2020 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer berufen. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung aus verschiedenen Positionen als CFO, zuletzt beim SDAX-Konzern Koenig & Bauer. Er folgt damit auf Mathis Schultz, der nach langjähriger Tätigkeit bei der Gesellschaft zeitgleich aus dem Vorstand ausscheidet und bis Ende des Jahres die Übergabe an Mathias Dähn begleiten wird. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Schultz für seine großen Verdienste für die Gesellschaft. Er hat seit November 2017 den Aufbau der Gesellschaft maßgeblich vorangetrieben.



