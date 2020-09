Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Deutsche Telekom-Aktionären zu hören. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund eins Prozent für neue Monatshochs. 15,60 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei Deutsche Telekom geht es jetzt also besonders hoch her!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Da dieser Indikator bei 14,05 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Deutsche Telekom kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.