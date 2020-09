NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht. Papiere mit 30 Jahren Laufzeit stiegen auf den höchsten Stand seit Donnerstag vergangener Woche. Anleihen mit kürzeren Laufzeiten traten dagegen auf der Stelle.

Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Während die vom Arbeitsmarktdienstleister ADP ermittelte Zahl der Beschäftigten im August deutlich hinter den Erwartungen zurück blieb, legten die Aufträge an US-Industrieunternehmen im Juli stärker als erwartet zu.

Die Kurse von zweijährigen Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,135 Prozent. Fünfjährige Anleihen traten mit 99 31/32 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Sie rentierten mit 0,256 Prozent. Die richtungweisenden zehnjährigen Papiere legten um 5/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,651 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten 1 3/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,374 Prozent./bek/he