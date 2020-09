---------------------------------------------------------------------------

Erlangen, 2. September 2020



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest



NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE



Erlangen, 2. September 2020 - Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL) ("Siemens Healthineers") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre von EUR 1.000.000.000 um EUR 75.000.000 auf EUR 1.075.000.000 zu erhöhen. Die 75.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt.



Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 36,40 je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2,73 Mrd. vor Provisionen und Kosten führt.



Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur Finanzierung des am 2. August 2020 bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der Varian Medical Systems, Inc gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der Kapitalerhöhung soll ein Teil des bereitgestellten Betrags unter dieser Brückenfazilität ersetzt werden.



Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 4. September 2020 prospektfrei erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 8. September 2020. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 9. September 2020 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird Siemens Healthineers einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 180 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.