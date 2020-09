Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu verwies am Samstagabend auf eine Parlamentsentscheidung seines Landes aus den 90er Jahren, das eine Ausdehnung der griechischen Hoheitsgewässer in der Ägäis zum Kriegsgrund erklärt hatte. Diese Entscheidung sei auch heute noch gültig, betonte Cavusoglu.

Athen wies die Äußerungen als „Größenwahn" zurück. Der griechische Energieminister Kostis Chatzidakis sagte am Sonntag, die Türkei betreibe mit Kriegsdrohungen eine Politik wie im 19. Jahrhundert.

Bereits 1995 hatte das türkische Parlament eine Ausdehnung der griechischen Hoheitsgewässer in der Ägäis zum Kriegsgrund für die Türkei erklärt. Sollte dieser Fall eintreten, würde die Ägäis wegen der zahlreichen griechischen Inseln zu einem griechischen Meer. Ankara könnte dann einen Krieg beginnen, ohne eine neue Genehmigung des Parlaments einzuholen.

Trotz dieser aufgeheitzen Situation hat uns unsere Elliott Wellen Analyse klare anzeichen geliefert das die Aufwärtsbewegung bei NATGAS vorerst zu Ende geht und wir eine Gegenbewegung vor weiteren Anstiegen erwarten müssen. Wir haben daher zum 31.08.2020 erste Gewinne realisiert wie Sie in folgender Tradingnachricht entnehmen können.

NatGas fällt unter die erste wichtige Unterstützung bei $2.477 und festigt somit das Szenario, in dem die Bullen das Hoch in Welle 3 in Weiß ausgebaut haben. Als Idealziel für die anstehende Gegenbewegung sehen wir den Markt den Bereich von $2.30 - $2.17 anlaufen, um anschließend wieder in Richtung Norden durchzustarten.

Dieser Bereich kann dann noch einmal für den Aufbau von Longpositionierungen genutzt werden. Unter $1.924 sollte der Rohstoff nicht mehr fallen, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben.

Jeder Abonnent bekommt von uns zu Natgas umfangreiche Analysen als auch zu diversen Rohstoffen, Aktien und Metallen. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail. (Siehe Kurznachricht oben)

Wir analysieren nicht nur – wir handeln selbst!

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de