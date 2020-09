---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, Schweiz, 3. September 2020



Polyphor gibt Finanzergebnis für das 1. Halbjahr 2020 bekannt

- Wichtige Fortschritte in Phase-III-Studie mit Balixafortide trotz COVID-19; Abschluss der Rekrutierung in den kommenden Wochen erwartet

- Exklusive Lizenzvereinbarung für Balixafortide in China mit Fosun Pharma

- Vorbereitung für den Start der Phase-I-Studie mit inhalierbarem Murepavadin im 4. Quartal 2020



- Erweiterte Barmittelposition sichert Finanzierung des Betriebs bis ins 3. Quartal 2021



Polyphor AG (SIX: POLN), ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz konzentriert, gab heute seine Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Jahres 2020 bekannt und informierte über den aktuellen Geschäftsverlauf.

"Trotz der beispiellosen Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte, hat Polyphor in der ersten Hälfte des Jahres 2020 bedeutende Fortschritte gemacht. Vor allem dank unserer proaktiven Massnahmen zum Schutz von Patientinnen, Prüfärzten und der Studiendurchführung der Phase-III-Studie mit Balixafortide (FORTRESS) konnten wir die Rekrutierung und Durchführung des Programms erfolgreich fortsetzen und erwarten den Abschluss der Rekrutierung in den kommenden Wochen", sagt Gökhan Batur, CEO von Polyphor. "Wir freuen uns sehr über die exklusive Lizenzvereinbarung für China mit unserem neuen Partner Fosun Pharma. Diese Vereinbarung ist eine starke Bestätigung des wissenschaftlichen Werts und des kommerziellen Potenzials von Balixafortide. Zusammen mit unserer sorgfältigen Finanzplanung hat diese Vereinbarung unsere Liquidität bis weit in das 3. Quartal 2021 verlängert, mit zusätzlicher Flexibilität durch die eigenkapitalgebundene Finanzierungsvereinbarung mit IRIS."