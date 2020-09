FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren Kursgewinnen könnte der Dax am Donnerstag einen Vorstoß über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit wagen. Indikationen weisen darauf hin, dass der Leitindex zum Auftakt knapp über die bisherige Juli-Spitze von 13 313 Punkten steigen könnte. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Start 0,56 Prozent höher auf 13 318 Punkte. Höher stand er letztmals am 21. Februar, also am Tag vor dem einsetzenden Crash in der Corona-Krise.

Einmal mehr ist der US-Aktienmarkt das Zugpferd - mit erneuten Rekorden beim S&P 500 und den Tech-Indizes sowie dem Dow über 29 000 Punkten. Anders als noch in der Vorwoche kommt derweil auch vom Devisenmarkt kein Störfeuer mehr: Der kurzzeitige Euro-Anstieg am Dienstag bis knapp über die Marke von 1,20 US-Dollar ist vorerst abgewehrt, zuletzt gewann die US-Währung wieder an Stärke. Allgemein gilt ein starker Euro als kontraproduktiv für die europäische Exportwirtschaft.

Laut Marktbeobachter David Madden helfen an den Weltbörsen derzeit wieder neue Hoffnungen, dass es bei den Verhandlungen unter den US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket und der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes Fortschritte geben könnte.

Auf der Agenda stehen nun am Donnerstag einige neue Stimmungsindikatoren mit potenziell marktbewegendem Charakter. Dazu gehören Revisionen für die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone oder aber der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor am Nachmittag./tih/stk