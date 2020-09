FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren Kursgewinnen peilt der Dax am Donnerstag den Sprung über sein bisheriges Hoch in der Corona-Zeit an. Die starken Vorgaben aus den USA könnten diesmal ausreichen, um den Leitindex darüber zu heben, glaubt Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für das deutsche Leitbarometer ein Plus von 0,4 Prozent auf 13 300 Punkten, womit der Dax nur wenige Zähler unter der Juli-Spitze von 13 313 Zählern liegt. Höher als 13 313 Punkte stand er letztmals am 21. Februar, also am Tag vor dem einsetzenden Crash in der Corona-Krise. Beim EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zeichnet sich am vorletzten Handelstag der Woche eine um 0,5 Prozent höhere Eröffnung ab.