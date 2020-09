LONDON (dpa-AFX) - In der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es einem Pressebericht zufolge Sorgen wegen der deutlichen Aufwertung des Euro. Sollte die Aufwertung anhalten, werde dies die Ausfuhren und die Preisentwicklung dämpfen, heißt es in einem Artikel der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times (FT)", der am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde. Zudem steige mit steigendem Euro der Druck auf die EZB, die Geldpolitik noch weiter zu lockern.

Die "FT" bezieht sich auf mehrere namentlich nicht genannte Mitglieder des EZB-Rats. Das ist das geldpolitische Entscheidungsgremium der Notenbank. Im Ergebnis könne die Euro-Aufwertung die wirtschaftliche Erholung des Währungsraums von der Corona-Krise dämpfen, heißt es in dem Artikel. Der EZB-Rat trifft sich kommende Woche, um über die geldpolitische Ausrichtung zu beraten.