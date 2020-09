EMX Royalty baut sein Imperium in Australien aus

Einschließlich einer gezahlten Optionsgebühr zahlt EMX Royalty (4,00 CAD, 2,52 Euro; CA36873J1075) 60.000 australische Dollar (AUD) an den Vorbesitzer Avira Resources und erhält dafür zwei Projekte im frühen Entwiclungsstadium. Sie liegen rund 120 Kilometer von Bundaberg entfernt im Südosten von Queensland.

Chancen in Australien

Avira hat sich durch den Verkauf seiner letzten Explorationsprojekte in Queensland an EMX aus diesem Gebiet ganz zurückgezogen. Denn Avira will sich auf seine Explorationsprojekte in der Paterson Range in Westaustralien konzentrieren. EMX Royalty baut dagegen seine Präsenz in Australien aus und sichert sich Liegenschaften, die noch in einem sehr frühen Stadium sind. Daher bekommt EMX sie kostengünstig. Doch sie sollten das Potenzial haben nach weiteren Erkundigungen an neue Partner veroptioniert zu werden. So nutzt EMX wieder einmal die Explorationsmöglichkeiten auf freiem Feld. Ausschlaggebend ist dafür die interne geologische Expertise.

In Australien ist EMX bereits in zwei Projekte involviert. Zum einen handelt es sich um das Koonenberry-Goldprojekt, an dem EMX eine Lizenzgebühr von 3 beziehungsweise 3 plus 0,5 Prozent besitzt. Zum anderen das Queensland Goldprojekt. Dieses befindet sich in der Provinz Yarrol, ist im Frühstadium und es steht für eine Partnerschaft mit anderen Bergbaugesellschaften zur Verfügung. Koonenberry wird dagegen bereits von Partnerunternehmen weiterentwickelt und enthält weit verbreitete Goldvorkommen. Hier hat EMX durch den Erwerb von Explorationslizenzen auf offenem Gelände seine Beteiligung an Koonenberry erworben. Später hat EMX die Koonenberry-Lizenzen veräußert und sich NSR-Gebühren gesichert.

EMX, der Royalty-Generator

Durch den Erwerb potenzieller Liegenschaften könnte EMX mit diesem neuen Deal in Australien weitere potenzielle Lizenzgebühren generieren. Denn frühzeitige Exploration kann zu großen Chancen führen. Diese werden dann mit Partnerschaften gewinnbringend vorangetrieben. Das hat EMX bereits rund um den Globus, insbesondere in den USA und Skandinavien, bewiesen. Zu den wachsenden Lizenzgebühren kommen auch oft noch strategische Investitionen sowie der Kauf von Lizenzgebühren hinzu. EMX steht also auf drei Beinen und hat im Lauf der Jahre mit diversen Erfolgsgeschichten aufwarten können. Der Verkauf des Kupfer-Gold-Projekts Malmyzh im fernen Osten Russlands mit einem Ertrag von 69 Mio. US-Dollar war zum Beispiel ein großer Erfolg in der Sparte der strategischen Investitionen. Da es bei den aktuell steigenden Edel- und Industriemetallpreisen für Royalty-Gesellschaften immer schwerer wird, günstige Verträge auszuhandeln, ist es besonders wichtig auf einen breiten Fundus an Objekten im Frühstadium zurückgreifen zu können.