Vorbörslich sieht es am Donnerstagmorgen für die Deutsche Bank Aktie wieder besser aus. Nach dem gestrigen Kursverlust deutet sich ein moderater Gewinn an. Aktuelle Indikationen notieren um 7,95/8,01 Euro, nachdem der Aktienkurs des DAX-notierten Bankkonzerns gestern zwischenzeitlich auf 7,855 Euro zurück gefallen war. Charttechnisch sorgt der sich andeutende Kursgewinn aber noch für keine großen Signale. Immerhin: In den ...