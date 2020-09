Kann die Covestro-Aktie ihre aktuelle Rally auf das bei 48 Euro liegende Jahreshoch fortsetzen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählende Covestro (ISIN: DE0006062144) nähert sich in großen Schritten und hohem Tempo wieder dem Vorcrashniveau im Bereich von 48 Euro an. Wegen der wesentlichen Verbesserungen der Zukunftsaussichten und der bekräftigten Kaufempfehlungen namhafter Experten nahm die Rally in den vergangenen Tagen nochmals deutlich Fahrt auf.

Wurde die Aktie noch vor einem Monat im Bereich von 33 Euro gehandelt, so war sie im frühen Handel des 3.9.20 um 30 Prozent höher bei 43 Euro zu bekommen. Kann die Covestro-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf das Jahreshoch bei 48 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.