Maritime Resources (0,17 CAD, CA57035U1021) hatte jüngst eine Platzierung abgeschlossen und erfolgreich 8,7 Mio. Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien eingesammelt. Der Goldexplorer aus Kanada bleibt aber auch operativ im Vorwärtsgang. So legte das Unternehmen sehr gute Bohrergebnisse von seinem Hammerdown-Projekt in Neufundland vor. Insgesamt hat das Team an Geologen ein Bohrprogramm über 10.000 Meter abgeschlossen.

Infill-Bohrungen bestätigen hohe Goldgrade

Die sogenannten Infill-Bohrungen bestätigten dabei die hohe Goldmineralisierung im Gestein. Das Highlight stellte unter anderen das Bohrloch HD-GC-20-12 dar, dass auf 18,81 g/t Gold und 15,66 g/t Gold über 1,8 Meter kam. Ein Teilabschnitt wies sogar 167,77 g/t Gold über 0,2 Meter auf (zu den kompletten Bohrergebnissen). Mit diesem und weiteren Bohrlöchern traf das Maritime-Team damit wie erwartet auf eine der Hauptadern, womit das angenommene geologische Modell noch mehr Bestätigung findet.

CEO mit Video-Update

Aktuell arbeitet Maritime Resources mit zwei Bohrgeräten auf der Liegenschaft. Somit ist mit weiteren Ergebnissen in den kommenden Wochen und Monaten zu rechnen. Da auch die Kasse gut gefüllt ist, ist man finanziell bis auf weiteres gut aufgestellt. Das Ziel ist es, bereits 2021 mit dem Minenbau zu beginnen. Auf Seeking Alpha erschien jüngst ein empfehlenswerter Artikel zu den in Entwicklung befindlichen beiden Goldminen in Neufundland, den wir Ihnen ans Herz legen wollen (zum Artikel). Zudem gab CEO Garett

Macdonald am 31. August ein Update per Video-Chat zu den Arbeiten auf Hammerdown. Sie finden die Aussagen im Video unten.

Authorized Unlimited

Shares Issued and Outstanding 246,502,075

Options Outstanding 22,490,000

Warrants Outstanding 50,972,263

Shares Fully Diluted 319,964,338

Aktieninfo Maritime Resources*

ISIN: CA57035U1021

Börsenkürzel (TSX-V): MAE

Aktienkurs: 0,17 CAD

Börsenwert: 54,4 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 319.964.338 Mio.