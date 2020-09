Biotest hat von den Behörden und der Ethikkommission in Spanien grünes Licht erhalten, um eine klinische Studie der Phase II mit dem Immunglobulin-Präparat Trimodulin durchzuführen. In der Studie soll die Behandlung von Patienten, die schwer an COVID-19 erkrankt sind, mit Trimodulin untersuchen. In die multinationale Phase II-Studie sollen Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge etwa 160 erwachsene COVID-19 Patienten aufgenommen ...