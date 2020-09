Positives Feedback von potenziellen Kunden

Offenbar waren die potenziellen Kunden bereits mit den Proben aus dem ersten Pilotbetrieb sehr zufrieden. Laut deren Rückmeldung wurden die Qualitäts- und Reinheitsanforderungen für die getesteten Anwendungen übertroffen. FYI lieferte und liefert hochreines Aluminium-Oxid (High Purity Alumina, HPA) an potenzielle Kunden aus verschiedenen Branchen, die HPA für Saphirglas, LEDs oder als Separatoren in Batterien für Elektrofahrzeugen (EV) verwenden.

Laut der jüngsten Unternehmenspräsentation https://www.fyiresources.com.au/media/files/FYI-Resources_Benchmark-Minerals-_August-2020-F.pdf erwartet FYI den Abschluss der Projektfinanzierung noch in diesem Jahr. Im kommenden Jahr würde dann schon der Bau der Anlage beginnen, die dann 2023 in Produktion gehen könnte. Laut der Machbarkeitsstudie könnte FYI dann 25 Jahre lang ein durchschnittliches EBITDA von 133 Mio. USD erwirtschaften. Der Payback der Investition von 189 Mio. USD wird mit 3,6 Jahren angegeben.

Die Herstellung von High Purity Alumina aus Kaolin bietet gegenüber dem traditionellen Verfahren durch Hydrolyse von Aluminiummetall enorme Kostenvorteile. Die Produktionskosten liegen etwa bei der Hälfte des heute üblichen Verfahrens, das energetisch sehr aufwändig ist. Insbesondere der geringere Energieaufwand ist der Grund, warum das neue Prozessdesign von FYI auch wesentlich umweltfreundlicher ist.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.