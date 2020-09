Quantron will an die Börse gehen. Der Börsengang soll bis Ende 2021 erfolgen. Dies betont Quantron-Vorstand Andreas Haller auf einer Pressekonferenz in Frankfurt.Der Börsenkandidat produziert E-Nutzfahrzeuge mit einem Gewicht von 3,49 Tonnen bis 44 Tonnen sowie E-Busse. In den kommenden fünf Jahren will Quantron einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften. Man will jährlich 8.000 Fahrzeuge bauen. Produziert werden ...