Wenige Unternehmen profitieren, viele kämpfen ums Überleben

Gestern habe ich zwei Meldungen gelesen, bei denen mein erster Gedankenimpuls war: Das passt doch nicht zusammen, da stimmt doch irgendetwas nicht. Entweder die Konjunkturdaten zeigen ein falsches Bild der Erholung oder die US-Notenbank ist zu vorsichtig und dadurch mit ihrer Geldpolitik zu expansiv. Aber nach kurzem Überlegen passte dann doch wieder alles zusammen.

Meldung 1: US-Wirtschaft wächst so schnell wie seit Anfang 2019 nicht mehr

Schauen wir uns dazu die erste Meldung an, die mir gestern begegnete: In den USA sind die Einkaufsmanagerindizes deutlich gestiegen. Das Umfrage-Barometer vom Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe erreichte sogar das höchste Niveau seit Januar 2019. Und mit inzwischen 56,0 Punkten notiert der ISM-Index weit oberhalb der Schwelle von 50 Zählern, ab der Wachstum signalisiert wird.