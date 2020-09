Marktkommentar: Aktienrallye gerät ins Stocken

An der Wall Street ist eine Rotation zu beobachten, wobei große Tech-Firmen underperformen.

Der S&P 500 schloss am Mittwoch 1,54% höher. Im heutigen vorbörslichen Handel geben die Futures etwas nach, doch der Rückgang kann nahe des lokalen Tiefs bei 3.570 Punkten gestoppt werden. Interessant ist, dass das SPX Put-Call-Verhältnis ein Rekordtief erreichte, was bedeutet, dass nur sehr wenige Investoren Absicherungsgeschäfte tätigen. Andererseits hat der private Arbeitsvermittler ADP gezeigt, dass in den USA im August nur 428 Tausend neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was weit unter dem erwarteten Anstieg von 950 Tausend liegt.

EURUSD hat am Donnerstag versucht, seine Verlustserie für einen dritten Tag in Folge auszubauen und stieß dabei auf die 1,18er-Marke, da die Daten aus China der Gemeinschaftswährung nicht zu einer Aufwertung verhelfen konnten. Der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor übertraf im August die Erwartungen und lag für den vierten Monat in Folge im Expansionsbereich. Nach dem Abpraller an der oben genannten Unterstützung bildete das Paar jedoch im Stunden-Chart ein Bullish-Engulfing aus.

Der DE30 konnte am Donnerstag an den gestrigen Anstieg anknüpfen, doch die Rallye zeigt Anzeichen einer Erschöpfung. Solange der Bereich um die 13.300 Punkte nicht unterschritten wird, könnte der Index den Abstand zu seinem Allzeithoch verringern.



