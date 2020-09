Charttechnisch gibt es aktuell bei der Nordex Aktie eine spannende Situation. Die Windenergieaktie hatte am 11. August in der Spitze 11,68 Euro erreicht - das bisherige Top aus der Zeit nach dem Corona-Crash. Zwar ging es anschließend bis auf 10,06 Euro nach unten, doch in den letzten Tagen hat sich der Aktienkurs der Hamburger nach und nach erholt. Gestern wie auch heute kommt das „Post-Corona-Top” wieder ins Visier. Während ...