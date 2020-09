× Artikel versenden

Loomis Sayles Chefvolkswirt: Tiefststände bei Verbrauchervertrauen in den USA gefährden Erholung

Brian Horrigan, der Chefvolkswirt der US-amerikanischen Fondsgesellschaft Loomis Sayles, macht sich in seinem aktuellen Blog Sorgen um das Vertrauen der Verbraucher in den USA. Die vom Forschungsinstitut Conference Board jüngst veröffentlichten Daten für den Monat August, zeigen vor allem in der auf die Zukunft gerichteten Komponente des Index einen tieferen Stand als im April, als die Wirtschaft am Tiefpunkt der Rezession stand.





