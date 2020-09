DE30: Anstieg wird an der 13.450-Punkte-Marke gestoppt

++ Deutschland ebnet den Weg für Defizitfinanzierung im Jahr 2021 ++ DE30 scheitert bei 13.450 Punkten ++ Telefonica (O2D.DE) verlor Urteil am EU-Gerichtshof ++



Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die Sitzung am Donnerstag höher und weiteten die Gewinne nach der Eröffnungsglocke aus. Der deutsche Leitindex testete die Marke von 13.450 Punkten, schaffte es aber nicht, diese Hürde zu durchbrechen, und später war ein leichter Rückzug zu beobachten. Nichtsdestotrotz notiert die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indizes immer noch mehr als 1% über den gestrigen Schlusskursen.

Die deutschen Behörden unterstützten den Plan, im nächsten Jahr eine Defizitfinanzierung zuzulassen, um die Wirtschaft inmitten des Abschwungs zu stützen.

Genau wie gestern erlebte der DE30 zu Beginn der heutigen Sitzung eine starke Aufwärtsbewegung. Die Aufwärtsbewegung ließ nach Erreichen der Marke von 13.450 Punkten nach und ein Pullback begann. Die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei etwa 13.335 Punkten könnte eine gewisse Unterstützung bieten. Die Händler sollten sich jedoch auf die Unterstützung im Bereich von 13.300 Punkten konzentrieren. Achten Sie auf eine erhöhte Volatilität während der Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) und des ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe (16:00 Uhr). Quelle: xStation 5

Siemens Healthineers (SHL.DE) hat gestern neue Aktien verkauft. 75 Millionen Aktien wurden für rund 2,73 Milliarden Euro an Fondsmanager verkauft. Das Unternehmen bereitet jedoch einen Plan vor, um noch mehr Kapital zu beschaffen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge sucht Siemens Healthineers nach Möglichkeiten, dies durch eine weitere Aktienplatzierung oder die Ausgabe zusätzlicher Schulden zu erreichen. Die Entscheidung wird voraussichtlich auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre getroffen. Siemens Healthineers will Geld für die kürzlich angekündigte Übernahme des Krebsbehandlungsunternehmens Varian aufbringen.

Telefonica (O2D.DE) hat vor dem EU-Gericht ein Urteil in Bezug auf den 2017 eingeführten Roaming-Tarif verloren. Das Gericht entschied, dass Telefonica es versäumt hat, einige Kunden auf den neuen Tarif umzustellen, der für sie niedrigere Roaming-Gebühren vorsieht. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist bindend und endgültig, aber es wird ein Gericht in München sein, das über die Einzelheiten der Strafe für die deutsche Telekom entscheidet.

Bayer (BAYN.DE) erhielt bei der Credit Suisse eine „neutrale" Empfehlung. Das Kursziel wurde auf 60 Euro festgelegt.

DE30-Mitglieder um 11:33 Uhr. Quelle: Bloomberg



