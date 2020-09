Einen Blitzstart zaubert heute Fraport auf’s Parkett. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 39,02 EUR zu haben. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 39,32 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Investoren, die für Fraport bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wenn Sie Fraport bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

Fazit: Diese Fraport-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.