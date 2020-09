ESG: Das Ziel jenseits des Einkommens

Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) haben in den letzten zehn Jahren für viele Anlagestrategien an Bedeutung gewonnen. Nachhaltiges Investieren wird durch den Einfluss von Anlegern, Regulierungsbehörden und der Gesellschaft geprägt. Gleichzeitig wirken sich globale Fragen auf die Finanzmärkte aus und werden das auch künftig tun. Vor diesem Hintergrund und in diesem Umfeld wird nachhaltiges Investieren immer stärker in Anlageprozesse integriert. Das Tempo, in dem sich der Stellenwert von ESG konformen Investitionen erhöht, kommt im Wachstum des mittels nachhaltiger Strategien verwalteten Vermögens zum Ausdruck. Es ist von 23 Billionen US-Dollar im Jahr 2016 bis Anfang 2018 um mehr als 30 Prozent auf 31 Billionen US-Dollar weltweit angestiegen.1 Europa hat mit einem verwalteten nachhaltigen Vermögen von rund 14 Billionen US-Dollar den größten Anteil, gefolgt von den USA (12 Billionen US-Dollar), Japan und Kanada. Dennoch ist die ESG-Nachfrage über die verschiedenen Anlageklassen hinweg nicht einheitlich. Aktien leiten die formale Anwendung von ESG-Grundsätzen an, während festverzinsliche Anlagen – mit einigem Abstand – hinterherhinken. Ein wichtiger Grund dafür war die Wahrnehmung, dass Fixed-Income-Anleger als Inhaber von Obligationen statt Eigenkapital nur begrenzt in der Lage wären, in bedeutsamer Weise auf Unternehmen einzuwirken. Hinzu kommt, dass die Daten und Offenlegungen, die Rentenanlegern zur Verfügung stehen, traditionell weniger umfangreich waren.

