Das 1×1 der Geldanlage – ihr Weg an die Börse

Am morgigen Freitag bieten wir die nächste Ausgabe unseres Basic-Trainingstags an. Es geht um die Grundlagen und den Einstieg an der Börse. Wie gestaltet man ein Depot, wie kombiniert man spekulative Produkte mit Aktien, ETFs oder Anlageprodukten und wo handelt man überhaupt am besten. Das erklären wir am Freitag. Hier findet ihr alle Informationen. In der kommenden Woche bieten wir dann den spannenden Advanced-Tag an. Hier geht um Profi-Wissen für fortgeschrittene Anleger und Trader.

Was erwartet Sie?

* Basis-Informationen zum Vermögensaufbau und der Depotgestaltung

* Do’s & Don’ts – welche Fehler sollte man als Anfänger vermeiden * Psychologie für Anfänger – beliebte Fehler und häufige „Fallen“

* wie funktionieren Bonus-Zertifikate, Discounter oder Aktienanleihen

* wie unterscheiden sich die Anlageprodukte

* langfristige Geldanlage mit Express-Zertifikate

* welche ETFs sind empfehlenswert

* Einsatz von spekulativen Produkten im Depot ( Turbos, Inliner etc. )

* welche Broker / Depots empfehlen wir…

* Einführung in die Charttechnik