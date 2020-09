FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben, frühe Verluste aber etwas eingrenzen können. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1820 US-Dollar. Das war etwas weniger als in der Nacht zuvor. Am Morgen war der Euro auf gut 1,18 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1861 Dollar festgelegt.

Für etwas Entlastung sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex, der die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum umschreibt, fiel im August zwar zurück. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie befürchtet. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass der konjunkturellen Erholung nach der Corona-Krise etwas die Luft auszugehen droht.