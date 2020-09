STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Bis Dienstagmittag schwankte der Euro Bund-Future in einer sehr engen Handelsspanne von ca. 50 Basispunkten, bevor er nach oben ausbrach. Am Mittwochnachmittag notiert der Euro-Bund-Future mit 176,53 Basispunkten, um 90 Basispunkte höher als zu Wochenbeginn. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,45 %. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,40% noch wesentlich höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,01% wieder im negativen Bereich gegenüber 0,04% in der Vorwoche.

Anlegertrends

Eli Lilly begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen

Das amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A28WR7) mit Fälligkeit zum 15.05.2050 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Der Nominalzinssatz beträgt 2,25%. Die Zinszahlungen finden zum 15.05. und 15.11. eines Jahres statt, erstmalig am 15.11.2020. Die zweite Anleihe (WKN A281TQ) hat ein Emissionsvolumen von 850 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis zum 15.09.2060. Der Zinssatz beträgt 2,50%. Die Zinszahlungen finden zum 15.09. und 15.03. eines Jahres statt, erstmalig am 15.03.2021. Bei beiden Anleihen ist der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für die Eli Lilly ein A+ Rating. Eli Lilly kann die Anleihen vorzeitig kündigen.