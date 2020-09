CytoTools meldet den Vermarktungsstart des Wundheil-Medikaments DermaPro in Indien. Vermarktungspartner Centaur Pharmaceuticals wird den Wirkstoff, der zur Behandlung des Diabetischen Fußes eingesetzt wird, im indischen Markt unter dem Markennamen WOXheal vermarkten. In dem Land leiden rund 78 Millionen Menschen an Diabetes, 15 Prozent davon auch am Diabetischen Fuß. Jährlich kommen 100.000 Neuerkrankungen hinzu.„Der uns ...